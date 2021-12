Lo Spartak continua l’ironia social: “Xavi ci ha chiesto consigli per battere il Napoli”

Lo Spartak Mosca continua il suo sfogo social ai danni del Napoli sul proprio account Twitter. Subito dopo il sorteggio di Europa League che ha accoppiato gli azzurri al Barcellona, il social media manager del club russo ha postato un’immagine di Xavi, intento a messaggiare al telefono. Ecco la didascalia: “Xavi sta scrivendo a noi e all’Inter per chiedere consigli prima della partita col Napoli”.

Xavi texting us and Inter to get some advice before the game vs Napoli 📲#UELdraw pic.twitter.com/ZoY1dULsNG

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 13, 2021