Lo Shakhtar ricorda Lucescu: “Il tuo nome resterà nella storia del calcio”

Lo Shakhtar Donetsk ricorda Mircea Lucescu: “Il 7 aprile è scomparso il leggendario allenatore di calcio Mircea Lucescu, all’età di 80 anni. Mircea Lucescu ha dedicato la sua vita al calcio sin dai primi anni ’60. Durante la sua carriera da giocatore, ha militato nelle squadre rumene Dinamo Bucarest (1963-1977), Sportul (1965-1967) e Corvinul (1977-1982). È stato capitano della nazionale rumena. La carriera da allenatore di Lucescu è iniziata nel 1978 al Corvinul. In seguito ha allenato la nazionale rumena, la Dinamo Bucarest, le squadre italiane Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, nonché il Rapid Bucarest e le squadre turche Galatasaray e Beşiktaş. Il club principale della carriera da allenatore di Mircea Lucescu è stato lo Shakhtar Donetsk, che ha guidato dal 2004 al 2016. Sotto la sua guida, i Minatori hanno disputato 573 partite. L’allenatore rumeno ha vinto 22 trofei con lo Shakhtar Donetsk: 8 titoli della Premier League ucraina, 6 Coppe d’Ucraina e 7 Supercoppe d’Ucraina, oltre al primo trofeo europeo del club, la Coppa UEFA del 2009. Mircea Lucescu detiene il record del club per il maggior numero di stagioni, partite e titoli vinti, ed è l’allenatore di maggior successo nella storia dello Shakhtar. Mircea Lucescu è rimasto attivo come allenatore fino agli ultimi giorni della sua vita. Il suo ultimo incarico è stato con la nazionale rumena. In quasi 48 anni di carriera da allenatore, ha vinto 35 trofei ed è tra gli allenatori più titolati del calcio mondiale. È anche l’allenatore più anziano nella storia della UEFA Champions League e tra i commissari tecnici di nazionali di tutto il mondo. Il presidente dell’FC Shakhtar, Rinat Akhmetov, ha espresso le sue più sentite condoglianze per la scomparsa di Mircea Lucescu: “Per me, Mircea Lucescu rimarrà sempre un Grande Allenatore e una persona con un grande cuore calcistico”. Oggi mi unisco al dolore della famiglia di Mircea Lucescu e di tutto il mondo del calcio. Grazie di tutto, caro Mister! L’FC Shakhtar esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Mircea Lucescu – sua moglie Neli, suo figlio Răzvan, i suoi nipoti Meril e Matei – così come ai suoi parenti, amici e a tutti coloro che conoscevano e stimavano Mister. In questi giorni, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti ai suoi cari e ai milioni di tifosi in Romania e nel mondo. Grazie di tutto, Mister. Il tuo nome sarà per sempre scritto nella storia del calcio mondiale. Riposa in pace, grande allenatore”.

foto x shakthar