Lo Shakhtar organizza amichevoli per l’Ucraina. De Zerbi: “Lo avevo promesso ai miei ragazzi”

Come noto, De Zerbi e il suo Shakhtar Donetsk si riuniranno ad Istanbul per una serie di amichevoli pro beneficienza. Il tecnico ex Sassuolo ha così commentato: “Vogliamo riabbracciare i nostri ragazzi: avevo promesso loro che avremmo fatto qualcosa per aiutarli se avessimo potuto – aggiunge – Per me è importante portarli fuori da là a fare quello che sanno e quella che è la loro vita. Lo facciamo solo per i giocatori e per i dipendenti“. Il tour europeo dello Shakhtar inizierà il 13 aprile contro il Besiktas e poi il 19 aprile contro il Fenerbahce, da stabilire ancora le date delle partite contro: Siviglia, Hajduk Spalato, Paris Saint-Germain e Lazio.

FOTO: Twitter Shakhtar