Lo Shakhtar Donetsk è campione d’Ucraina!

Shakhtar Donetsk campione d’Ucraina! Decisivo il successo per 3-0 contro i più diretti inseguitori del Dnipro-1 grazie alle reti di Bondarenko, Sikan e Stepanenko Si tratta del 14° titolo per i minatori, che staccano anche il pass per la Champions League 2022/23, direttamente alla fase a gironi. Con la qualificazione aritmetica dell’Inter ottenuta ieri e col Manchester City anch’egli già qualificato grazie al piazzamento in Premier League, lo slot riservato alla squadra campione d’Europa passa alla squadra campione d’Ucraina, 12ª nel ranking UEFA 2021/22.

Foto: Instagram Shakhtar