Lo Shakhtar chiede 50 milioni alla FIFA come risarcimento danni

La decisione della Fifa in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina che ha concesso lo svincolo di allenatori e calciatori stranieri fino a giungo 2023, ha condizionato le entrate dello Shakhtar. Il club dunque si è affidato al TAS di Losanna per controbattere a questa decisione. Chiede ora un risarcimento di 50 milioni di euro.

Il CEO Sergei Palkin, ha dichiarato alla BBC:”Abbiamo dovuto farlo a causa della sentenza altamente ingiusta della FIFA. Le conseguenze significa che continueremo ad avere perdite significative dalle operazioni che ci aspettavamo di chiudere. La FIFA non ha cercato di proteggere i club e in nessuna fase si è consultata con noi per trovare una soluzione. Sembra che abbiano ignorato lo stato attuale che stanno fronteggiando i club ucraini dall’inizio della guerra”.