Lo sfortunato autogol di Erlic consegna il pareggio a una Samp orgogliosa: termina 2-2 al Ferraris col Sassuolo

Parità al Ferraris tra Sampdoria e Sassuolo: 2-2. La gara si sblocca dopo appena 8′ con Manolo Gabbiadini, che da rapace d’area di rigore sfrutta cinicamente il disimpegno di Ferrari, soffia il pallone al centrale di Dionisi ed a pochi passi da Consigli apre il piattone spedendo la sfera in buca d’angolo. Immediata la risposta degli uomini di Dionisi che ribaltano il risultato in due minuti con la rete di Berardi al 9′ e di Matheus Henrique al 11′. Dopo una prima parte ricca di gol ed emozioni, si abbassano i ritmi a Marassi. Al 40′ torna la Samp torna a far tremare il Sassuolo: Gabbiadini ibera il destro e scaglia una forte conclusione che si stampa sul palo difeso da Consigli. Quagliarella colpisce la traversa in ribattuta, ma l’assistente di linea segnala il fuorigioco a inizio azione di Gabbiadini. Stessa sorte capita a Berardi al 44′ con la traversa a privargli la gioia della doppietta personale. Il primo squillo della ripresa arriva al 57′, ma il tiro di Ceide sorvola la traversa. Dopo una serie di occasioni da una parte e dall’altra, al 78′ arriva la reazione dei padroni di casa: calcio d’angolo di Augello, Quagliarella la rimette dentro trovando, prima, Maxime Lopez che respinge come può, trovando lo sfortunato Erlic che batte Consigli. All’84’ è provvidenziale Turk con un doppio grande salvataggio, prima, su Maxime Lopez e, successivamente, su Defrel.

Foto: Instagram Sassuolo