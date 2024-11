Lo sfogo di Vinicius sui social: “Calendario folle”

Vincius Junior si è infortunato al bicipite femorale della gamba sinistra. Il brasiliano, che ha partecipato alla vittoria di Carlo Ancelotti per 3-0 contro il Leganés di ieri realizzando un assist, dovrebbe essere fuori dai giochi per circa tre settimane. Il giocatore intanto si è mostrato infastidito per il suo infortunio, commentando così su X il tweet del Real Madrid col suo report medico: “Il calendario folle… A RECUPERARE!”.

Foto: Instagram Vinicius