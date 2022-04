Lo sfogo di Cellino: “Insulti vigliacchi sui social ai miei giocatori. Così non ci sto”

Nota ufficiale diffusa dal Brescia, con le parole del presidente Massimo Cellino: “Bravo, scarso, fenomenale. Chi indossa la maglia del Brescia merita rispetto. Chi non rispetta chi la difende, offende me personalmente ed il Club. Non mi sono mai nascosto ed è giusto che non lo faccia, dietro profili falsi, nemmeno chi infanga i nostri calciatori. Non è possibile tollerare chi si professa tifoso del Brescia e poi insulta vigliaccamente senza identità. Se così fosse è meglio che lo capisca da subito perché vorrebbe dire che sto solo perdendo tempo. Si dichiarino con nome e cognome. Se così sarà ne prenderò atto e mi comporterò di conseguenza perché vorrebbe dire che sono la persona meno adatta a ricoprire questo incarico e farei un passo indietro chiedendo umilmente venia”.

FOTO: Sito Brescia