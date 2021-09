Lo Schalke 04 blocca l’acquisto di Sergi Enrich: i motivi

Sergi Enrich non andrà allo Schalke 04. A comunicarlo è la stessa società tedesca attraverso il proprio profilo Twitter: “Abbiamo trattato il giocatore svincolato ma abbiamo deciso di non tesserarlo”, questo l’annuncio del club. L’agente del giocatore, la Emart&Soccer, ha spiegato che non è stato trovato un accordo economico. La realtà però potrebbe essere un’altra con i tifosi dello Schalke che hanno avuto un peso specifico in questa vicenda. Il giocatore non era ben visto dai supporters poiché l’attaccante nel 2016 era stato condannato a 2 anni di libertà condizionata, per un video a luci rosse. Questo aspetto non è passato inosservato e alla fine lo Schalke ha deciso di non tesserarlo.

#InfoTweet: Wir haben uns mit dem vertragslosen Spieler Sergi Enrich beschäftigt und uns gegen eine Verpflichtung entschieden. #S04 — FC Schalke 04 (@s04) September 8, 2021

Foto: Sito ufficiale