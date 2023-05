Lo Russo (sindaco Torino): “Difficile appassionarsi a un campionato deciso dai tribunali”

Intervenuto ai microfoni di Gtt e Juke Box, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha così commentato le vicende relative al processo della Juventus: “Io penso sia difficile appassionarsi ad un campionato dove le classifiche le decidono i tribunali e non i campi di gioco. Soprattutto in questa stagione è difficile, perché è avvenuto a campionato in corso. Penso che anche per le altre squadre non sia piacevole quando la classifica viene decisa da un tribunale, e non su un campo da calcio“, ha detto ai microfoni di radio Gtt e Juke Box

