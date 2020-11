Lo psicologo di Maradona: “È stabile e ha bisogno di supporto, come ogni persona”

Diego Diaz, lo psicologo di Diego Armando Maradona, ha dichiarato che le condizioni dell’ex campione argentino sono stabili. El Pibe de Oro è in una clinica privata, dove si sta riprendendo da un intervento chirurgico per rimuovere un ematoma. “Ha bisogno di medici, terapie e supporto familiare – ha detto Diaz all’Associated Press -. In certe situazioni è proprio come tutte le altre persone: ha gli stessi limiti, difficoltà e vantaggi di ogni essere umano. L’importante è che sia stabilizzato e che farmaci, cibo e riposo siano controllati”.

Foto: Marca