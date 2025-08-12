Lo Monaco tranquillizza sui social: “Tutto rotto ma vivo”

12/08/2025 | 18:52:16

Pietro Lo Monaco rompe il silenzio e aggiorna sulle sue condizioni di salute. L’esperto dirigente era stato coinvolto in un grave incidente stradale e si era tenuto per le due condizioni di salute.

Lo Monaco sui propri canali social poco fa ha scritto: “Uscito da prognosi riservata. Tutto rotto ma vivo.Ringrazio uno ad uno quelli che mi hanno mandato parole gradite di incoraggiamento. Vi porto tutti nel mio cuore. Arrivederci a presto’.

Foto: facebook Lo Monaco