Lo Juventus Stadium candidato ad ospitare le finali di Europa e Conference League 2028 e 2029

31/10/2025 | 17:55:04

Lo Juventus Stadium è ufficialmente candidato ad ospitare le finali di Europa League e Conference League del 2028 e 2029.

Questo il commento sul sito della FIGC del presidente federale Gabriele Gravina:

“Lo Stadium è un’eccellenza e Torino è una città ideale per ospitare un evento calcistico prestigioso. Su queste basi e in virtù della fondamentale collaborazione con la Juventus e il Comune, vogliamo realizzare il dossier di candidatura che ha l’obiettivo, dopo la UEFA Super Cup di Udine la scorsa estate, di portare in Italia un’altra grande manifestazione. Siamo convinti da sempre, infatti, che solo attraverso l’organizzazione di eventi di questa portata si possa generare una legacy straordinaria per lo sviluppo dei territori coinvolti, sia in termini calcistici che economici e sociali”.

Foto: X Juve