Lo Jiangsu escluso dal campionato cinese. Giocatori e staff ancora senza stipendio

Attraverso una nota ufficiale, la CFA (Federazione calcistica cinese) ha comunicato l’esclusione dal campionato cinese dello Jiangsu FC. L’organo competente non ha approvato la licenza CSL e per questo i campioni in carica non saranno ai nastri di partenza. Al suo posto ci sarà il Cangzhou Mighty Lions, ripescate dopo la retrocessione. Come riporta Titan Sports, i giocatori e lo staff avrebbero abbandonato il club senza avere gli stipendi pagati.

