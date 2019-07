Lo Faso, primi giorni con il Lecce. La foto

Simone Lo Faso riparte dal Lecce. Lo scorso 2 luglio vi avevamo raccontato in esclusiva dell’interesse dello stato avanzato della trattativa tra il club salentino e il trequartista classe 1998, in uscita dal Palermo a causa del disastro societario dei rosanero. Nelle scorse ore è anche l’ufficialità da parte dei giallorossi, con Lo Faso che è già a disposizione di Liverani per iniziare la sua nuova avventura. Il talento siciliano può essere considerato un gran colpo in prospettiva per il Lecce, le qualità tecniche sono indiscutibili. Una grande occasione per sbocciare definitivamente, le premesse ci sono tutte.