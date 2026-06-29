Lo Celso: “Non credo che andrò al River. Il Mondiale è un’emozione incredibile”

29/06/2026 | 12:21:08

Giovanni Lo Celso, dopo l’MVP contro la Giordania, ha parlato del suo futuro: “Non è il momento di parlarne e non credo che mi trasferirò al River Plate. Ho un contratto al Betis fino al 2028, sono al 100% concentrato sulla Coppa del Mondo e su cosa significhi rappresentare questa maglia”. Sul Mondiale, che all’ultima giornata lo ha visto protagonista assoluto: “Un’emozione molto grande, più di ogni altra. Debuttare in un Mondiale con un gol è molto emozionante. Giornata indimenticabile”.

Foto: Instagram Lo Celso