Lloris su Giroud: “So che possiamo contare su di lui. E’ sempre stato disponibile per la Francia”

Il capitano della Francia, Lloris, parla ai microfoni di Rmc sport del attaccante del Milan. Parole di stima e di elogio, ecco le sue dichiarazioni: “Penso che Olivier sia sempre stato disponibile per la Francia. Ha il merito di non essersi mai arreso e questo è stato esemplare da parte sua. E’ un professionista esemplare ed un esempio per tutti i giovani. Purtroppo abbiamo perso Benzema per infortunio e siamo rimasti tutti molto delusi, Olivier per primo. So che possiamo contare su di lui in qualsiasi momento.”

Foto: Instagram Giroud