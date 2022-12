Lloris su Bounou: “E’ uno dei portieri migliori di questo Mondiale. Contro la Spagna è stato fondamentale”

In attesa della sfida tra Francia e Inghilterra, Hugo Lloris, portiere della squadra di Deschamps, ha parlato in conferenza stampa di Yassine Bounou, portiere del Marocco che sta mettendo in mostra l’enorme potenziale di cui è dotato: “E’ uno dei portieri migliori di questo Mondiale. Le sue parate sono state fondamentali contro la Spagna e hanno permesso al Marocco di giungere ai quarti di finale. Sicuramente dirà la sua contro il Portogallo. E’ un grande portiere. Anche questo è il bello del Mondiale, mette in risalto giocatori che magari giocano in club meno prestigiosi di altri e che quindi hanno meno visibilità, nonostante spesso siano molto talentuosi”.

Foto: Twitter Tottenham