Lloris: “Portiamo rispetto al Marocco. Dobbiamo prepararci all’atmosfera dello stadio”

Hugo Lloris, in conferenza stampa, è intervenuto riguardo il “semi derby” tra Francia e Marocco che si giocherà domani sera e sarà fondamentale per approdare a una storica finale di Coppa del Mondo: “Dobbiamo solo portare rispetto e ammirare il loro percorso. A questi livelli non c’è possibilità di battere Belgio ed eliminare Spagna e Portogallo se non sei una squadra coesa con tanta qualità. Ci stiamo preparando alla sfida con moltissima calma, anche al clima ostile che ci sarà allo stadio, sappiamo che ci saranno tanti tifosi marocchini. Dobbiamo mantenere questa serenità che abbiamo, il fatto di essere forti nei momenti decisivi della partita. Deschamps ci ispira molto, ha grande esperienza ed abbiamo con lui un vero rapporto di fiducia”.

Foto: Instagram Francia