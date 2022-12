Lloris: “Io punto debole? Non rispondo, parlerà il campo”

Intervenuto in conferenza stampa, Lloris non ha risposto alla domanda provocatoria di un giornalista, che ha chiesto al portiere della Francia se fosse il punto debole della sua Nazionale, come insinuano i media inglesi: “Io sono il punto debole secondo la squadra inglese? Risponderò sul campo insieme ai miei compagni, non mediante i media. Gli inglesi possono avere la loro opinione, ma parlerà il campo, non io“.

Foto: Twitter Tottenham