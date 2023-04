Lloris contro i suoi tifosi: “Hanno fischiato Sanchez da quando è entrato in campo, non ho mai visto una cosa del genere”

Nella sconfitta del Tottenham contro il Bournemouth di ieri pomeriggio si è sollevato il caso Davinson Sanchez, il difensore colombiano entrato al 35′ e sostituito mezz’ora dopo si è reso protagonista in negativo regalando il raddoppio degli ospiti nel 2-3 finale. Prestazione pessima sottolineata dai continui fischi che i tifosi di casa hanno indirizzato verso il calciatore che nel post partita è stato difeso da Hugo Lloris che si è lasciato ad una serie di dichiarazioni contro i propri supporters: “Non ho mai visto nulla di simile nella mia carriera: mi dispiace molto per Davinson, è un compagno, un amico e ha combattuto per il club per molti anni. Hanno iniziato a fischiarlo non appena è entrato in campo”.

Foto: Lloris dailymail.co.uk