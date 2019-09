Lloris confessa: “Difficilmente chiuderò la carriera al Tottenham. Potrei andare in MLS”

Hugo Lloris in futuro potrebbe lasciare il Tottenham. A confessarlo è lo stesso portiere francese, intervenuto così ai microfoni di France Football: “Difficilmente che chiuderò agli Spurs. Ho ancora alcuni anni davanti, ad ogni modo cercherò di farne il più possibile. Bisogna anche sapere quando fermarsi al momento giusto, ma non sono contro l’idea di scoprire qualcosa di nuovo. Potrebbero essere gli Stati Uniti, potrei finire la carriera in MLS. Vedremo”.

Foto: lestransferts