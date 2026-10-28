Lloris celebra Kane: “Pallone d’Oro meritato, è una macchina da gol”

28/10/2026 | 12:21:10

Harry Kane conquista il Pallone d’Oro 2026 e riceve anche gli elogi di Hugo Lloris, suo ex compagno ai tempi del Tottenham. L’attuale portiere del Los Angeles FC ha commentato il successo dell’attaccante del Bayern Monaco in un’intervista a L’Équipe, sottolineando non soltanto le sue straordinarie qualità realizzative, ma anche la completezza del suo gioco e la professionalità dimostrata nel corso della carriera. “Sono felice per lui. È fantastico vedere un ex compagno vincere il Pallone d’Oro, a casa sua, a Londra”, ha dichiarato Lloris, che ha condiviso con Kane dieci stagioni al Tottenham. Un rapporto che permette al portiere francese di conoscere da vicino le qualità del centravanti inglese, diventato uno dei principali protagonisti del calcio internazionale. Lloris ha poi descritto le caratteristiche che rendono Kane un attaccante completo: “Sa fare tutto: passaggi corti, passaggi lunghi, contrasta, torna a difendere ed è sicuramente il miglior giocatore in area di rigore”. Parole che evidenziano come il contributo del numero nove del Bayern vada ben oltre i gol segnati. L’ex capitano della Francia ha inoltre posto l’accento sulle qualità umane dell’attaccante, considerate altrettanto importanti nel percorso che lo ha portato al massimo riconoscimento individuale. “Non cerca i riflettori. Deve questo Pallone d’Oro alla sua professionalità e alla sua umiltà. È un esempio nel nostro sport”, ha aggiunto Lloris. Nel corso dell’intervista, spazio anche al confronto con altri vincitori recenti del premio: “Il Pallone d’Oro di Ousmane Dembélé aveva già premiato un giocatore concentrato sul collettivo, proprio come Karim Benzema nel 2022. Harry non è soltanto una macchina da gol”. Infine, Lloris ha parlato anche di Kylian Mbappé, rimasto alle spalle di Kane nella corsa al trofeo. Il portiere è convinto che il fuoriclasse del Real Madrid avrà altre occasioni per conquistare il premio: “Gli astri non erano ancora del tutto allineati per lui, ma questo lo renderà ancora più forte. Ha tutto per vincerlo un giorno”. Una consacrazione per Kane e, allo stesso tempo, un messaggio di fiducia per Mbappé.

Foto: instagram Lloris