Lloris: “Il Belgio è un avversario prestigioso. La posta in gioco è alta”

Anche Hugo Lloris ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Belgio. Ecco le sue parole sul match di domani sera: “Parliamo di una semifinale di Nations League. Nello spogliatoio c’è grande motivazione e vogliamo confrontarci al meglio contro un avversario prestigioso. Anche se la fase finale della Nations League non è importante quanto un Europeo o un Mondiale, vi partecipano le migliori nazioni europee. Dall’inizio della settimana ho sentito un’energia positiva, c’è qualcosa nell’aria e sicuramente è perché la posta in gioco è alta”.

FOTO: Twitter Tottenham