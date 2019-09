Llorente show conferma il grande mercato del Napoli

Adesso sul carro ci saranno proprio tutti. Fernando Llorente, grande protagonista anche a Lecce con una doppietta, è la conferma dell’eccellente mercato del Napoli. Lo stesso mercato che in tanti, opinionisti compresi, avevano criticato solo per il gusto di farlo. La stagione è lunga e sarà appassionante, ma ora è troppo semplice fare macchina indietro dopo critiche insensate e soltanto per montare processi inutili. Il club partenopeo ha un organico completo, interscambiabile e di assoluta qualità. Il famoso Llorente, considerato come un’alternativa ai pezzi da novanta che il Napoli avrebbe dovuto ingaggiare, si è presentato con tre gol e un assist nelle ultime tre partite (non tutte da titolare). E’ la risposta migliore ai criticoni da strapazzo.

Foto: Twitter ufficiale Napoli