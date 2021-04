Llorente: “Sapevo che sarebbe stato Conte a fermare la Juve. De Paul? Pronto per una big”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante spagnolo dell’Udinese, Fernando Llorente, ha parlato di tanti temi, in particolare della c0rsa scudetto, con Conte che è vicino a fermare il record della Juventus, e di De Paul pronto al grande salto in una big.

Queste le parole del Navarro: “L’Inter è fortissima e conoscendo Antonio Conte lo scudetto è ormai un discorso chiuso. Lo sapevo che sarebbe stato lui a fermare il dominio della “mia” Juve. Antonio ha vinto al primo anno a Torino, al primo anno al Chelsea e vincerà al secondo anno all’Inter. È capace di ogni impresa. Lui ha cominciato tutto a Torino e lui lo finisce, mi sembra giusto così, come un cerchio che si chiude”.

Sull’esperienza a Napoli: “Mi aveva voluto Ancelotti, quando il mister è stato esonerato la società ha deciso di liberarsi anche di me. Mi ha tolto il numero, mi ha tolto tutto, mi ha messo fuori squadra con Milik e Ounas. Poi ho parlato con Gattuso, con cui avevo un buon rapporto, e sono almeno rientrato nel gruppo. Ma era chiaro che il Napoli non puntasse su di me e allora ho cercato una soluzione e a gennaio ho preferito andare via. Mi è dispiaciuto tantissimo che non mi sia stata data la possibilità di dare il mio contributo: mi sono impegnato sempre al massimo per ribaltare la situazione. Ora a Udine sto bene e sto provando a dare il massimo”.

Su De Paul: “Se è pronto per una big? Prontissimo: è un grande giocatore. Completo, tecnico, con la mentalità giusta”.