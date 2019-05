Llorente: “Non dipendiamo da da nessun giocatore, questa è la nostra forza. Sul futuro…”

L’attaccante spagnolo del Tottenham, l’ex Juventus Fernando Llorente, si è raccontato nel corso di un’intervista al Mundo Deportivo a pochi giorni dalla tanto attesa finale di Champions: “Se il rientro di Kane è una buona notizia per me? Io voglio che torni in gruppo. Non è questione di Llorente o Kane. La cosa più importante è il gruppo e alzare insieme la coppa. La cosa bella di una squadra è questa: giocatori che non erano destinati a giocare diventano importanti. Ciò ci rende più forti perché non dipendiamo da nessun giocatore. Futuro? Ora non ci penso, non è il momento. Voglio godermi tutto quello che rimane qui al Tottenham perché è qualcosa di storico e indimenticabile”.

Foto: twitter personale Llorente