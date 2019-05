Llorente: “Nessuno si aspettava di vederci in finale. Vogliamo fare la storia”

“Vogliamo fare la storia. Nessuno si aspettava di vederci in finale, abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso. Adesso manca la cosa più importante, vincere questa partita. Ci siamo preparati davvero bene e non vediamo l’ora di scendere in campo”. Queste le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport dall’attaccante del Tottenham, Fernando Llorente, a pochi giorni dalla finale di Champions in programma sabato 1 giugno contro il Liverpool.

Foto: twitter ufficiale Tottenham