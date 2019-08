Llorente-Napoli: visite domani confermate. Stasera vertice Hysaj-Valencia

Che Fernando Llorente sarebbe arrivato per le visite con il Napoli entro il weekend, sarebbe stato scontato visto che il mercato chiude lunedì alle 22. Avevamo detto domani, e domani sarà, a Villa Stuart. Contratto biennale da 2,5 a stagione più 500 mila euro di bonus. Intanto, in serata (probabilmente dopo le 19 se non ci saranno variazioni di programma) si proverà a trovare l’accordo con il Valencia per Hysaj. La valutazione del Napoli non scende sotto i 20 milioni, ci sono gli accordi tra il Valencia e il terzino albanese, presto nuovi sviluppi.

Foto: Twitter Llorente