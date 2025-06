Llorente: “Mondiale per Club? Ci stiamo adattando al caldo e a questi orari. Nessuno in Europa è abituato”

17/06/2025 | 00:15:46

Continua la prima edizione del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Con le partite giocate stanotte si è chiuso il primo turno per quanto riguarda i gironi A e B. Un tema ricorrente che si sta leggendo dalle interviste dei protagonisti è quello legato al caldo. Dopo la sconfitta subita per mano del Paris Saint-Germain il giocatore dell’Atletico Madrid, Marcos Llorente, ha posto l’accento su questo aspetto, dati i quasi 40 gradi ed una partita iniziata alle 12:00 ora locale: “Ci stiamo adattando al caldo, a giocare a questi orari… Nessuno in Europa ci è abituato”.

Foto: Twitter Llorente