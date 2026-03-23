Llorente: “L’Italia non può rimanere fuori dal Mondiale per la terza volta di fila. Pio Esposito? Ottimo attaccante”

23/03/2026 | 21:44:36

Fernando Llorente, ex attaccante della Nazionale spagnola, ex Juve (e Athletic Bilbao tra le altre), ha parlato a margine dello Sport Trophy of Padel a Milano.

Queste le sue parole: “Posso solo immaginare, è un momento molto complicato per voi. Non è possibile che l’Italia resti fuori dal terzo mondiale consecutivo, dal punto di vista storico siete a livello altissimo. Avete vinto quattro volte i Mondiali e l’Italia deve esserci sempre: siete in un momento delicato ed è molto difficile giocare contro qualsiasi squadra, ma ce la dovete fare. L’Italia deve esserci sempre”.

Pio Esposito ti piace? “È un giocatore molto interessante, è al suo primo anno in Serie A e deve crescere. Io ricordo che ho fatto tanta fatica all’inizio, è normale: arrivi ad alto livello e trovi giocatori pazzeschi, difensori fortissimi. Però secondo me lui sta facendo molto bene, tiene benissimo la palla, fa giocare la squadra. Secondo me se prende fiducia e fa gol diventa un grande giocatore”.

Foto: X personale