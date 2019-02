Llorente ha le idee chiare: “Vorrei chiudere la carriera all’Athletic Bilbao”

Fernando Llorente, attaccante attualmente in forza al Tottenham, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marca dimostrando di avere le idee chiare in merito al futuro: “Si è parlato molto di un mio possibile ritorno all’Athletic, ma sapevo che nelle ultime sessioni sarebbe stato complicato viste le scelte del club. In ogni caso mi piacerebbe molto e vorrei terminare la mia carriera all’Athletic Bilbao”.

Foto: Llorente Twitter personale