Llorente: “La vera stagione di Kolo Muani inizia ora. Sono convinto che possa arrivare a 20 gol quest’anno”

15/10/2026 | 13:00:44

L’ex attaccante della Juventus, Fernando Llorente, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Che Celta troverà la Juve? Nella passata stagione la squadra di Giraldez è stata una delle principali rivelazioni spagnole, ma ora stanno faticando. In estate hanno ceduto giocatori importanti, a partire da Fer Lopez, trasferitosi in prestito al Wolverhampton. L’uomo di maggiore qualità resta Iago Aspas, una vera e propria leggenda a Vigo: ha giocato anche nel Liverpool e a Siviglia ci siamo soltanto sfiorati, ma con la maglia del Celta ha dato sempre il meglio. L’attacco della Juve? Woltemade e Kolo Muani possono funzionare in coppia, a patto che il tedesco sfrutti maggiormente il fisico per tenere la palla e vincere i duelli. A volte Woltemade mi sembra tecnico ma un po’ leggero. La vera stagione di Kolo Muani inizia ora che si è sbloccato anche in campionato, fidatevi di me. Il gol è fiducia, è tutto per un attaccante. Quante reti mi aspetto dal francese? Conosco il francese da tanti anni: non è un goleador, però sono convinto che possa arrivare a 20 gol quest’anno. Lo penso e soprattutto me lo auguro per il bene della Juve. Senza un attaccante che segni con continuità diventa dura lottare per i trofei”.

Foto: X Eibar