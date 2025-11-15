Llorente: “Inter? Sfida molto aperta. Noi l’unica squadra ad eliminarli dalla Champions negli ultimi 3 anni”

15/11/2025 | 12:31:06

Marcos Llorente, giocatore dell‘Atletico Madrid, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della gara di Champions League del prossimo 26 novembre contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Una grande squadra, individualità di livello assoluto, un gruppo consolidato, uno stile di gioco riconoscibile e che non è cambiato col nuovo allenatore. E come noi tra il 2014 e il 2016 ha perso due finali di Champions in 3 anni. Ha le idee molto chiare e in questa Champions ha vinto 4 gare su 4. Sarà una bella partita, molto aperta. Come gli ottavi di 2 anni fa. Quella doppia sfida del 2024 ha confermato la grande bellezza del calcio, uno sport nel quale non sempre vince il favorito o chi arriva meglio alle partite. Loro volavano, noi arrancavamo, siamo passati noi. L’Atletico è stata l’unica squadra capace di eliminare l’Inter dalla Champions negli ultimi 3 anni, ovviamente senza contare le finali”.

Foto: sito Atletico Madrid