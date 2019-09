Llorente, il saluto al Tottenham e il messaggio al Napoli: “Felice per questa avventura”

È arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Fernando Llorente al Napoli. Ai social è stato affidato da Aurelio De Laurentiis il primissimo annuncio, ai social ha affidato lo spagnolo il messaggio di saluto al Tottenham, sua vecchia società, nonché le sue prime parole da giocatore azzurro. Questi i suoi messaggi sul profilo personale di Instagram: “Dopo due stagioni meravigliose, una finale di Champions League e probabilmente l’obiettivo più importante della mia carriera, oggi dico addio al Tottenham. Ma quel gol contro il Manchester City, il ritorno contro l’Ajax in semifinale o i cori e il sostegno al New White Hart Lane saranno per sempre nella mia memoria. In Spagna abbiamo perso una Champions League ma da oggi avrai un tifoso per la vita. È stato un piacere indossare questa maglietta e ovunque io vada ci sarà sempre uno spazio nel mio cuore per il Tottenham e per i loro fan. Vi auguro tutto il meglio per questa stagione e per il futuro! Grazie“. Poi ai partenopei: “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la squadra del Napoli! Sicuramente ci aspettano grandi momenti da vivere insieme, ed io farò del mio meglio per raggiungere tanti obiettivi importanti. Infine ringrazio tutti i tifosi di questa grande squadra per l’affetto che già da subito mi avete dimostrato. Grazie molte davvero! Forza Napoli sempre!“.

Foto: twitter Napoli