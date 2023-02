Llorente: “Conservo bei ricordi di Mourinho, ho imparato molto da lui”

Diego Llorente ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore della Roma. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al sito della Roma: “Quando si è presentata l’opportunità di venire alla Roma non ci ho pensato due volte. Essere qui rappresenta un grande passo in avanti per la mia carriera e voglio sfruttare questa occasione al massimo. Roma è bellissima, una città spettacolare, credo sia quasi impossibile trovare un posto migliore dove giocare a calcio. La Roma è in lotta su tutti i fronti per fare qualcosa di importante e io sono pronto a dare il mio contributo. Mi aspetto un calcio molto intenso, partite in cui bisogna rimanere sempre concentrati. Penso che qui si giochi un calcio molto fisico e tattico. Roma sarà sicuramente una tappa importante nella mia carriera nella quale potrò sicuramente crescere”.

Esordio con Mourinho: “Conservo dei ricordi molto belli, soprattutto relativi all’apprendimento. Avevo contatti quotidiani o comunque molto frequenti con la prima squadra che era allenata da Mourinho. Ho imparato molto dai giocatori e dallo staff tecnico che trattava sempre bene i giocatori provenienti dal vivaio. Ho un ricordo molto felice”.

Foto: sito Roma