Llorente: “Con l’Udinese ottimo feeling. C’è un grande gruppo”

Contro il Sassuolo, Fernando Llorente ha siglato il suo primo gol con la maglia dell’Udinese. L’attaccante spagnolo, ex Juventus e Napoli, ha parlato della sua nuova avventura in Friuli nell’intervista rilasciata a UdineseTv. Queste le sue parole: “Sono molto contento del gol segnato contro il Sassuolo. Ci tenevo tanto a segnare. Mi sono trovato benissimo a Udine da subito. La società è ottima, con delle fantastiche strutture e mi mancava solo il goal. Sono contento di aver aiutato la squadra, era una partita importante per noi per allontanarci dalla zona calda.

Adesso siamo un po’ più tranquilli ma dobbiamo continuare a vincere per dimostrare dove possiamo arrivare.

Fin da subito c’è stato un ottimo feeling con la società. Mi sono sentito a casa fin dai primi istanti. Mi avevano raccontato che l’Udinese era una grande società ma non mi aspettavo una società così grande. Non lo dico così per dire, ho giocato in tante squadre e l’Udinese è al livello di un top club”. Qui ho trovato un grandissimo gruppo”.

Su Gattuso e Gotti: “Gattuso e Gotti hanno due modi diversi di vedere il calcio. Gattuso propone sempre di giocare la palla da dietro. L’Udinese, invece, gioca in funzione di come la squadra ospite ci viene a pressare. Se ci pressano tanto giochiamo diretti e saltiamo le linee; se ci lasciano giocare noi giochiamo”.

Foto: Twitter Udinese