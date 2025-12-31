Llorente: “All’Atletico abbiamo avuto un inizio difficile. Nessun titolo vinto? Conta l’impegno”

31/12/2025 | 14:25:20

Marcos Llorente dell’Atletico Madrid ha salutato il 2025 con un post su Instagram: “Abbiamo avuto un inizio difficile, con molti nuovi giocatori da inserire. Poi la squadra ha preso velocità e ha iniziato a vincere in trasferta che era il nostro punto debole. Abbiamo chiuso bene l’anno e dobbiamo continuare così. Sono felice, ed è fondamentale. Stare bene fuori dal campo ti permette di rendere meglio anche dentro. Le cose stanno andando bene e spero che il prossimo anno sia lo stesso. Quando dai il massimo, per me è sempre un grande anno. Titoli o no, ciò che conta è l’impegno totale”.

foto x llorente