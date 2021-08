Llopis: “Mentre Messi lasciava il Barça tra le lacrime, Laporta era a tavola con Florentino Perez”

Jaume Llopis, fresco di dimissioni dalla Comisión Espai Barça, continua ad accusare il numero uno del Barcellona Laporta di agire ai danni del club catalano. Ovviamente il fulcro delle critiche è l’addio di Leo Messi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate alla testata spagnola Sport:

“Non è stata detta la verità, vogliamo sapere cosa sta tramando Laporta con Florentino Perez. Non si capisce perché, mentre i tifosi e Leo piangevano per l’addio, Laporta fosse a mangiare col presidente del Real Madrid. Crisi economica? Non credo che il Barcellona possa registrare Depay per farlo giocare domenica”.

Foto: Instagram Messi