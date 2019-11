Non si sa fino a quando sarà Ljungberg a guidare l’Arsenal dopo la fine del rapporto con Emery. Intanto, proprio Ljungberg ha voluto esprimere qualche giudizio tramite Twitter: “Fino a quando supervisionerò l’Arsenal, darò tutto per far tornare il sorriso sui volti. Ci attendono alcune settimane impegnative e la squadra ha bisogno di tutto il vostro supporto. Ora lavoriamo!”.

Foto: sito Arsenal