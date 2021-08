Ljajic messo fuori rosa dal Besiktas. Il giocatore: “Puoi fare tanto o poco ma verrai dimenticato in un attimo”

L’attaccante serbo Adem Ljajic, con un passato in Italia tra le fila di Fiorentina, Roma e Torino, è stato messo fuori rosa dal Besiktas. Il giocatore, attraverso il proprio account Instagram, ha manifestato tutta la sua amarezza: “Nessun problema con la società, tifosi, famiglia Besiktas. Morale della favola è che puoi fare tanto o poco ma verrai dimenticato in un attimo”. Successivamente ha aggiunto: “Dai da mangiare a un cane tre giorni e lui ti ricorderà tre anni. Dai da mangiare ad un umano per tre anni e ti dimenticherà in tre giorni”.

Foto: Twitter Besiktas