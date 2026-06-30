Livramento: dopo l’operazione, il rientro in estate. Il comunicato del Newcastle

30/06/2026 | 12:16:41

Buone notizie per Tino Livramento, che dopo aver abbandonato il Mondiale per un infortunio a poche ore dalla sfida tra la sua Inghilterra e la Croazia, è stato operato con successo. Il Newcastle ha comunicato l’esito dell’intervento e i possibili tempi di recupero del ragazzo “Il difensore, rientrato dalla Coppa del Mondo per infortunio, dovrebbe tornare durante la pre-stagione. Tutti nel club augurano a Tino una pronta e tranquilla guarigione.”.

Foto: Sito Newcastle