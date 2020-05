Livorno, Yousif rassicura: “Con Spinelli tutto a posto, mancano solo dei documenti”

Intervistato da Livornolive.it, l’imprenditore Majd Yousif ha confermato l’imminente chiusura della trattativa per l’acquisizione del Livorno: “Non vi preoccupate, con Aldo Spinelli è tutto a posto, è solo una questione di documenti tra i suoi legali e il mio che ora si trova in Italia.” Affare in dirittura d’arrivo quindi, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Foto: L’Arno.it