Livorno, nota congiunta sulla cessione del club: “La trattativa prosegue, chiediamo riservatezza”

“Il commendatore Aldo Spinelli e il dottor Yousif Majd informano che sta proseguendo la trattativa per la compravendita delle quote del Livorno calcio e comunicano che essa sarà coperta dalla più assoluta riservatezza, avendo le parti convenuto che ogni eventuale fuga di notizie determinerà l’interruzione della trattativa, che dovrà essere conclusa, in ogni caso, entro la fine di febbraio, previo soddisfacimento di tutte le condizioni. – conclude la nota come riportato da Il Telegrafo – Le parti, anche al fine di tutelare la squadra nel proseguo della stagione, invitano tutti a rispettare l’esigenza di riservatezza che tale trattativa richiede”, con questa nota congiunta viene annunciato che prosegue la trattativa tra Aldo Spinelli e Majd Yousif per il passaggio di proprietà del Livorno.