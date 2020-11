Livorno, Heller: “I nostri problemi sono in via di risoluzione in brevissimo tempo”

Nuovi problemi legati a fideiussioni e pagamenti per il Livorno, con una ricapitalizzazione del club che continua a slittare.

Il presidente amaranto Giorgio Heller ha voluto rassicurare nuovamente tutti, ecco le sue parole riportate da Il Tirreno – ed. Livorno:

“I nostri problemi sono in via di risoluzione, grazie all’intervento dei soci che sottoscriveranno l’aumento di capitale deliberato nei giorni scorsi. Per soci intendo Carrano, Navarra, Spinelli, Ferretti, Aimo. Questo porterà alla risoluzione di una serie di problemi urgenti in brevissimo tempo e poi a medio e a lungo termine perché una ricapitalizzazione di queste dimensioni porterà in sicurezza la società. Adesso sta a ogni singolo socio stabilire se sottoscrivere o no questo aumento che è passato un po’ in sordina, ma che invece è decisivo e frutto di un CdA che si è insediato da pochissime settimane.

Confido che questa settimana, a valle di un lavoro enorme fatto da me, ma anche dal direttore generale e da tutti quelli che compongono il management del nuovo Livorno, avremo i frutti sperati sotto forma di questi versamenti che permetteranno di adempiere alle scadenze che conosciamo e che sono in parte ampiamente superate, ma queste non sono colpa della nuova compagine societaria. E’ un’eredità che ci portiamo dietro. La gente deve saperlo. Quando abbiamo preso in mano questa situazione, conoscevamo lo stato delle cose. Diciamo che è stata verificata l’esistenza di ‘cose’ più pesanti di quelle che ci aspettava sia come entità e come tempistiche e tutto ciò che ne deriva”.

Foto: Logo Livorno Calcio