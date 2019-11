Livorno, fiducia di Breda sempre più al capolinea. Conferme su Tramezzani

Roberto Breda non ha la fiducia del Livorno, in modo particolare quella dell’amministratore delegato Roberto Spinelli. Oggi giornata di contatti, incontro e decisioni. Breda ha detto che non intende dimettersi, ma potrebbe pagare con l’esonero. L’eventuale sostituito? Nelle scorse settimane era stato proposto Di Biagio, ma il Livorno potrebbe andare su un profilo che abbia una conoscenza più approfondita. Non risultano contatti con Zeman, impossibili alcune situazioni ventilate (Nicola, Iachini), nessun affondo con Pillon, un nome che era stato valutato. Bepi ha un buon rapporto con il direttore sportivo Signorelli, poche settimane ha assistito a Venezia-Livorno per suo aggiornamento e non per invito del club. Infatti, ci sono conferme su Paolo Tramezzani, conferme rispetto a quanto anticipato dal Corriere dello Sport nell’edizione on line subito dopo mezzanotte. Tramezzani oggi è in chiaro vantaggio, malgrado i contatti (anche recenti) con Di Biagio.