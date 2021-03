Livorno, altri 3 punti di penalizzazione per irregolarità nei pagamenti

Non c’è tregua per il Livorno Calcio. Dopo i 5 punti decurtati a dicembre, arriva un’altra sentenza dal TFN che sottrae altri 3 punti ai labronici per irregolarità nei pagamenti degli stipendi. Il fatto risale al trimestre giugno – agosto 2020 e per questo sono sono stati inibiti anche il presidente del Consiglio d’Amministrazione Giorgio Heller e Antonio Mastrangelo, sindaco unico. Il Livorno scende quindi a 18 punti in classifica, a -7 dalla Lucchese penultima, e dovrà fare un vero e proprio miracolo per evitare la retrocessione diretta in Serie D. Nelle ultime sei partite di campionato mister Amelia dovrà portare a casa più punti possibili per salire in extremis sul carro play-out.