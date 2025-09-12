Liverpool, un calciomercato da sogno: il retroscena su Ekitike e Isak

12/09/2025 | 10:20:01

Il Liverpool ha portato a termine una campagna acquisti stellare. Uno dei colpi di mercato della stratosferica finestra estiva che ha visto i Reds investire circa 484 milioni, è stato Hugo Ekitike, obiettivo del Newcastle, per una cifra iniziale di 69 milioni di sterline. Stando a quanto riferisce The Athletic, alcuni hanno interpretato la mossa come una reazione istintiva al fatto che il club del Nord Est avesse bloccato il loro interesse per Alexander Isak. In realtà, vi è un retroscena diventato poi realtà: il Liverpool aveva intenzione di firmare entrambi i giocatori sin dal principio. Cosa che effettivamente ha concretizzato, chiudendo l’affare Isak al fotofinish, il 1° settembre.

Foto: Instagram Isak