Liverpool umiliato in casa: Guardiola dà 4 sberle a Klopp

Continua il pessimo momento del Liverpool di Klopp, il Manchester City non se lo fa dire due volte e ne approfitta umiliando i padroni di casa ad Anfield Road: 4-1 il risultato finale.

Gundogan sblocca la gara a inizio ripresa, al 63′ la reazione dei Reds con Salah che trova il gol del pari su rigore, ma nell’ultima mezz’ora il Liverpool si consegna agli avversari: Gundogan trova la doppietta personale al 73′, Sterling allunga ulteriormente al 76′ e Foden cala il poker all’83’.

Il team allenato da Guardiola allunga in classifica, con questa vittoria sale a 50 punti, a +5 dai cugini dello United.

Il Liverpool è quarto a quota 40, solo sei punti nelle ultime cinque gare per gli uomini di Klopp.

Foto: Sun