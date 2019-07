Liverpool, ufficiale l’acquisto del 16enne Elliott dal Fulham

Tramite i propri canali ufficiali, il Liverpool ha annunciato l’acquisto di Harvey Elliott, esterno di 16 anni proveniente dal Fulham con il quale ha totalizzato 3 presenze in prima squadra nella stagione 2019/2020. Elliott è il più giovane esordiente nella storia della Premier League, avendo debuttato a 16 anni e 30 giorni contro il Wolverhampton. Questa la nota dei Reds: “Il Liverpool conferma l’acquisto di Harvey Elliott dal Fulham. L’ala di 16 anni si unisce al club dopo aver collezionato tre presenze in prima squadra con i Cottagers nella scorsa stagione. Il giovane inglese farà parte della squadra a disposizione per l’amichevole contro il Napoli a Edimburgo e per il successivo ritiro di Evian”.

Foto: Twitter Liverpool